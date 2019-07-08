8 июля 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:18 | 08 июля
18 июля Исторический парк приглашает в «Волшебную страну Мультипликацию»
12:25 | 08 июля
В Радищевском музее будет работать персональная выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета»
11:34 | 08 июля
Ассоциация волонтерских центров объявила о запуске программы развития добровольчества «СВОИ»
11:05 | 08 июля
Временно остановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 2 и 2А
10:09 | 08 июля
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
09:15 | 08 июля
Открыта регистрация на забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин»
15:08 | 07 июля
Специалисты КРЭТ анонсировали уникальное решение в области аэропоники
21:54 | 05 июля
Пивоварне «Балтика» в Новосибирске присвоен официальный статус «Надежный партнер»
17:51 | 05 июля
В рамках Городских выходных в Саратове пройдут соревнования по самокатному спорту и открытые игры по шахматам
17:00 | 05 июля
Областной киновидеоцентр продолжает развивать волонтерское направление деятельности
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы

Новости


Для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях, сегодня, 7 июля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:

- для работ по ул.Тележная: ул. Гусельская, 4а, 6,6а, Гусельский переулок, 1-4, ул. Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10,12, проспект Строителей, 20, ул. Черниговская, 31, ул. Рижская, 2а, ул. Песочная, 1,2,4, ул. Авиационная, 40,42, 44; частные домовладения по улицам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Белинского, Полевая; - для работ по ул.Братьев Никитиных: ул.Братьев Никитиных, 12-18 (четные), ул.Исаева, 3-11 (нечетные), ул.Радужная, 18, ул.Автомобильная, ул.Краснокутская; - для работ по ул.Университетская в границах улиц: Степана Разина - Астраханская - Кутякова - Большая Горная; - для работ по 3-му Станкостроительному проезду: ул.Огородная, 149,151а, ул.Ростовская, 38,40, ч/сектор по улицам Свирская, Станкостроительная, 1-й -8-й Станкостроительные проезды, Белозерская, 1-й - 2-й Белозерские проезды, Холмогорская.