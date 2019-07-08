Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
Для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях, сегодня, 7 июля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- для работ по ул.Тележная: ул. Гусельская, 4а, 6,6а, Гусельский переулок, 1-4, ул. Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10,12, проспект Строителей, 20, ул. Черниговская, 31, ул. Рижская, 2а, ул. Песочная, 1,2,4, ул. Авиационная, 40,42, 44; частные домовладения по улицам Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Белинского, Полевая; - для работ по ул.Братьев Никитиных: ул.Братьев Никитиных, 12-18 (четные), ул.Исаева, 3-11 (нечетные), ул.Радужная, 18, ул.Автомобильная, ул.Краснокутская; - для работ по ул.Университетская в границах улиц: Степана Разина - Астраханская - Кутякова - Большая Горная; - для работ по 3-му Станкостроительному проезду: ул.Огородная, 149,151а, ул.Ростовская, 38,40, ч/сектор по улицам Свирская, Станкостроительная, 1-й -8-й Станкостроительные проезды, Белозерская, 1-й - 2-й Белозерские проезды, Холмогорская.