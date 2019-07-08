Открыта регистрация на забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин»

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Организатором спортивного праздника, предваряющего открытие авиагавани, выступает управляющая компания «Аэропорты Регионов» при поддержке Правительства Саратовской области.Для участников забега на выбор предлагаются три трассы: средняя беговая дистанция - 1,5 км, длинная - 10 км и дистанция в 3 км, равная длине взлетно-посадочной полосы в новом саратовском аэропорту. К участию в забегах приглашаются как жители Саратовской области, так и любители бега со всей России.Массовый старт назначен на 10.07 – именно в это время с космодрома «Байконур» отправился на орбиту первый космонавт Земли Юрий Гагарин, именем которого назван аэропорт.Регистрация участников уже открыта на сайте RussiaRunning, она продлится до 1 августа. В течение июля у профессиональных легкоатлетов и любителей бега есть время, чтобы зарегистрироваться. Отметим, что к участию в мероприятии приглашаются граждане РФ старше 18 лет.