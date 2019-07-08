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Специалисты КРЭТ анонсировали уникальное решение в области аэропоники
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Специалисты КРЭТ анонсировали уникальное решение в области аэропоники

Новости
Специалисты КРЭТ анонсировали уникальное решение в области аэропоники


Специалисты АО «Раменский приборостроительный завод» в составе АО «КРЭТ» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали уникальное решение. Оно позволит вывести на качественно иной уровень развития аэропонические технологии. Аэропонический метод выращивания абсолютно чистых растений активно развивают сельхозпроизводители не только России, но и Японии, Кореи, США, Италии, ОАЭ.

Инженеры «Раменского приборостроительного завода» нашли решение проблемы обеспечения стерильности воздушного пространства в аэропонической теплице. Ими разработано мобильное устройство, которое гарантирует 100-процентную защиту от бактерий, вирусов, спор плесени, летучих органических соединений. Прибор, основанный на фотокатилитической технологии, обладающий большой мощностью, сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с дальнейшим их разложением под воздействием мягкого ультрафиолета.

Как подчеркнул гендиректор АО «КРЭТ» Николай Колесов, разработка раменских специалистов – серьезный прорыв в сфере средств обеззараживания окружающей среды. Это уникальное решение будет пользоваться широким спросом в сельском хозяйстве страны и за рубежом.