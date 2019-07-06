Пивоварне «Балтика» в Новосибирске присвоен официальный статус «Надежный партнер»

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Правительство Новосибирской области и мэрия города Новосибирска ежегодно организуют мероприятие, в рамках которого в 2019 году филиалу «Балтики» за постоянное высокое качество продукции вручена престижная награда.Кроме того, заводу «Балтика» в Новосибирске присвоен официальный статус «Надежный партнер», а в процессе чествования победителей было объявлено о присуждении пивоваренному предприятию специальной номинации «За производство продукции с высокими потребительскими свойствами». Основанием для этого стали отличные результаты работы в предыдущем году. Руководитель завода «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова также была поощрена – жюри конкурса наградило ее именным дипломом «За успешное управление бизнесом».Получение награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири» подтверждает не только отличное качество продукции завода, которое признают как бизнес-эксперты, так и потребители, но и преданность делу и профессионализм работников завода, отметила директор «Балтики-Новосибирск» Елена Криволапова.