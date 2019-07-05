Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Петровске

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Напомним, что трагедия произошла вчера, 4 июля, в утреннее время. По информации СУ СКР по Саратовской области, в ходе производства ремонтных работ в приемной камере, находящееся в помещении канализационной насосной станции № 2 МУП «Петровское ЖКХ», расположенной на окраине Петровска, должностными лицами данного предприятия были нарушены требований охраны труда и техники безопасности, что привело к смерти троих рабочих МУП. По предварительной версии, все они получили отравление газами, скопившимся в канализационной камере.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц).В настоящее проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчин. В МУП «Петровское ЖКХ» истребована необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.