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Областной киновидеоцентр продолжает развивать волонтерское направление деятельности

Новости


Областной киновидеоцентр продолжает активную работу в развитии творческого волонтерского направления.

Постоянными партнерами крупных областных проектов этим летом уже стали около 60 студентов саратовских вузов и ссузов.

Так, в проведении прошедшего в июне областного фестиваля детского кино «Планета детства» сотрудникам киновидеоцентра активно помогали студенты Саратовского областного педагогического колледжа – будущие преподаватели начальных классов. С их помощью около 2000 учащихся начальных классов 20 общеобразовательных школ Ленинского района г. Саратова приняли участие в эстафетах, спортивных соревнованиях, познавательных викторинах, конкурсах, квестах, проведенных в кинозале «На Рижской».

Сейчас на базе учреждения проходят летнюю волонтерскую «КиноПрактику» студенты философского факультета направления «Культурология» СГУ им.Н.Г.Чернышевского. КиноВолонтерам предстоит провести архивное и научное исследование, в ходе которого будут подготовлены уникальные материалы об истории регионального кинопроката.

В августе волонтерами кино также станут студенты классического университета направления «Реклама и связи с общественностью». Ребята поработают на настоящей «кинокухне»: познакомятся с деятельностью киновидеоцентра, снимут собственный короткометражный фильм практически по всем канонам настоящего съемочного процесса – с написанием сценария, подбором соответствующих актерских образов и необходимого реквизита. Эти видеоматериалы будут активно использоваться киновидеоцентром по продвижению новых проектов в соцсетях.

Осенью областной киновидеоцентр ждет волонтеров на VI открытом фестивале детского и юношеского кино «Киновертикаль». Представители волонтерской организации «Академии Добра» из Саратовской государственной юридической академии уже выразили желание стать волонтерами данного события. В функционал волонтеров будут входить координация работы с участниками фестиваля из российских регионов, почетными гостями – известными российскими кинематографистами, помощь при проведении локаций кинофестиваля и экскурсионной программы, работа в штабе.Напомним, «Киновертикаль 2019» пройдет в этом году 5-8 ноября в Саратове.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.
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