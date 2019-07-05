В Саратове вновь пройдут ярмарки "выходного дня"
В предстоящую субботу, 6 июля, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации: овощи, молоко и молочные продукты, мясо в ассортименте, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.