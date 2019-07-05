В рамках Городских выходных в Саратове пройдут соревнования по самокатному спорту и открытые игры по шахматам
6 июля в рамках фестиваля Городские выходные, которые проводятся в Саратове уже 3 год, пройдут соревнования по самокатному спорту в скейт-парке на набережной Космонавтов.
Начало мероприятий в 16:00 и пройдут в двух категориях «Парк» и «Стрит». В рамках соревнований спортсмены будут состязаться на лучшее исполнение трюков на самокате в своих категориях.
В шахматном павильоне городского сада «Липки» в 15:00 состоится открытая массовая игра по шахматам. Участие в игре может принять любой желающий.