Собственники 230 нежилых помещений в Саратове и Энгельсе получают тепло незаконно

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На сегодняшний день выявлено 230 таких помещений, из которых 170 находятся в Саратове и 60 - в Энгельсе.Энергетики обращают внимание, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, с 1 января 2017г. поставка электрической и тепловой энергии в нежилое помещение в многоквартирном доме осуществляется на основании договоров ресурсоснабжения. Поэтому отсутствие документа, а также своевременной оплаты электрической и тепловой энергии являются основанием для расчетов объемов потребления в полуторакратном размере. Кроме этого, задолженность за тепловую энергию будет взыскиваться в суде с собственника нежилого помещения, что влечет для него дополнительные затраты на оплату издержек. Сейчасв суд уже направлено более 100 таких исков от "ЭнергосбыТ Плюс".Для исключения рисков финансовых потерь, связанных отсутствием договора на поставку тепловой энергии, необходимо обратиться с заявлением и предоставить необходимые технические и юридические документы (свидетельство на право собственности нежилого помещения) в офисы Саратовского филиала «ЭнергосыбыТ Плюс» по адресам: в Саратове - ул. Чернышевского, 122; в Энгельсе - ул. Пионерская, 80.