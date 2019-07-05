5 июля 2019 ПЯТНИЦА
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13:00 | 05 июля
В рамках национального проекта «Культура» начата модернизация трех сельских клубов: в Балашовском, Краснокутском и Романовском районах
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В рамках национального проекта «Культура» начата модернизация трех сельских клубов: в Балашовском, Краснокутском и Романовском районах

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В соответствии с «дорожной картой» до 10 октября в Саратовской области должны завершиться работы в Романовке и Балашове и до 20 ноября – в Красном Куте. Министр культуры области Татьяна Гаранина потребовала вести постоянный контроль за ходом ремонтных работ.

На 2020 год минкультуры России отобрано 6 объектов на территории области на общую сумму 76 млн рублей. В следующем году планируется построить дом культуры в селе Семено-Полтавка Ершовского района. Также в планах – капитальный ремонт пяти сельских домов культуры: поселка Новониколаевский Балаковского района, села Калмантай Вольского района, поселка Первомайский Дерагчевского района, сёл Ивановка и Николаевка Ивантеевского района.

До 19 июля текущего года в министерство культуры России должна быть направлена заявка на строительство, реконструкцию и капремонт сельских домов культуры на 2021 – 2022 годы в рамках нацпроекта «Культура».