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В Лысых Горах пройдет семинар об организации библиотечного пространства

Новости
В Лысых Горах пройдет семинар об организации библиотечного пространства

В этом году 9 библиотек из Саратова и Балаково, а также Ивантеевского, Краснопартизанского, Питерского, Татищевского, Хвалынского и Энгельсского районов получили 55 миллионов рублей из федерального бюджета на создание модельных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». Согласно задачам, поставленным министром культуры области Т. А. Гараниной, бóльшее количество библиотек планирует принять участие в проекте в 2020 году.

С приветственными словами к участникам семинара обратятся начальник отдела культуры и кино администрации Лысогорского района Е. А. Казаченко и директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека» Л.А. Канушина.

Об опыте успешной модернизации библиотечного пространства расскажет директор МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» Н.П. Абушкина. Сотрудники Лысогорской модельной библиотеки нового типа представят два выступления. С современными подходами и новыми формами массовой работы в библиотеке участников семинара познакомит главный библиотекарь отдела обслуживания С.В. Николаева. О проблемах формирования имиджа и рекламы библиотеки как фактора ее развития будет рассуждать главный библиотекарь методико-библиографического отдела И.Н. Мокроусова. Концепцию модернизации муниципальных библиотек в контексте национального проекта «Культура» участникам семинара представит заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная универсальная научная библиотека» Г.И. Шелихова. В семинаре примет участие начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области Е.В. Познякова с докладом «Конкурс-2020: создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

В рамках обмена опытом прозвучат выступления руководителей библиотечных систем области, которые в 2019 году уже стали победителями в конкурсе на создание модельных библиотек: директора МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова» И.М. Кононенко, директора МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» Т.Т. Черенёвой, директора МБУК «Питерская межпоселенческая центральная библиотека» Т.А. Безменовой, заведующей филиалом №20 села Генеральское МБУ «Централизованная библиотечная система» Энгельсского муниципального района Г.С. Брайт.