5 июля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:59 | 05 июля
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Петровске
14:02 | 05 июля
Собственники 230 нежилых помещений в Саратове и Энгельсе получают тепло незаконно
13:00 | 05 июля
В рамках национального проекта «Культура» начата модернизация трех сельских клубов: в Балашовском, Краснокутском и Романовском районах
12:02 | 05 июля
В Лысых Горах пройдет семинар об организации библиотечного пространства
11:04 | 05 июля
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
09:59 | 05 июля
Открывается выставка "В гостях у Виктора Борисова-Мусатова"
09:10 | 05 июля
ВНИМАНИЕ: СГУ приглашает желающих в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью»
23:07 | 04 июля
Здравницы Беларуси предлагают оздоравливаться 24 часа в сутки
19:50 | 04 июля
Шинный комплекс KAMA TYRES объединил два крупных завода
19:13 | 04 июля
Рейтинг привлекательности работодателя на уровне B.hr получила страховая компания «ПРОМИНСТРАХ»
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На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Новости


На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершены основные работы на улице Производственной, там заменено 5,2 тыс.кв.м, а также на участке Большой Садовой (от 3-го Товарного проезда до улицы 1-й Беговой) – здесь было уложено 4,9 тыс. кв.м. нового покрытия.

Продолжается асфальтировка 1-го проезда Строителей и улицы 1-я Беговая на участке от Большой Садовой до С. Разина.