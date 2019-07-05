На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершены основные работы на улице Производственной, там заменено 5,2 тыс.кв.м, а также на участке Большой Садовой (от 3-го Товарного проезда до улицы 1-й Беговой) – здесь было уложено 4,9 тыс. кв.м. нового покрытия.
Продолжается асфальтировка 1-го проезда Строителей и улицы 1-я Беговая на участке от Большой Садовой до С. Разина.