ВНИМАНИЕ: СГУ приглашает желающих в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью»

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При СГУ начала работу магистратура по направлению 42.04.01 – «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ». Отделение выполняет роль высшего звена в подготовке суперпрофи, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур; а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям. Помимо этого магистратура формирует методологию мышления, свойственную пиар-менеджерам, позволяет получить новый уровень осознания своей профессии, помогает «расширить горизонт», выявить тенденции, строить стратегические планы.Необходимость подобной структуры, как магистратура по рекламе и связям с общественностью сложно переоценить. Уровень магистратуры на сегодня требуется при поступлении на ряд должностей государственной службы. Аналогичную политику повышения «образовательного ценза» своих работников ведут многие серьезные бизнес-структуры, компании госсектора, политические партии, общественные организации. Специалисты отделов и департаментов рекламы и связей с общественностью формируют имидж органов власти, бизнеса и общественных организаций, продвигают их интересы, работают над созданием и поддержанием лояльности общественности к разработке и реализации социальных проектов и программ. Критерием эффективности взаимодействия власти, бизнеса и различных общественных групп населения является позитивный и взаимно одобряемый сторонами диалог, который может быть обеспечен грамотной работой специалистов по рекламе и связям с общественностью.Магистерская программа «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических; научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.Реализация программы «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» сочетает в себе фундаментальность, универсальность, практическую направленность и высокий культурный уровень; предполагает развитие у студентов таких профессионально значимых качеств и компетенций, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, способность к обобщению, творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных результатов профессиональной деятельности.Магистерская программа «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» основана на междисциплинарной интеграции, поэтому её слушателями могут стать не только бакалавры по направлению «Реклама и связи с общественностью», а также специалисты и выпускники бакалавриата практически любого отраслевого направления и профиля.Учебный план предусматривает изучение следующих дисциплин:Методологические проблемы современной наукиСовременная теория социальной коммуникацииМетоды коммуникативных исследованийСоциально-психологические исследования массовой коммуникацииТеория и практика связей с общественностью и рекламыМетодика преподавания коммуникативных дисциплинУправление общественным мнениемУправление коммуникационными проектамиИнформационные технологии в рекламе и связях с общественностьюПланирование и реализация кампаний по РСОРепутационный менеджментСоциология ИнтернетаПрактический брендингПрофессиональные и научные коммуникацииСоциологические исследования: методы и анализ результатовМаркетинговые исследования в РСОКорпоративные коммуникацииРекламные кампании в цифровой средеPR в цифровой средеУправление рекламным агентством и рекламным отделом в организацииУправление PR-агентством и PR-отделом в организацииИнформационное обеспечение деятельности органов властиСоциальный маркетингУправление коммуникационными рискамиМедиакультура информационного обществаРуководитель магистерской программы -доктор социологических наук, профессор ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ГОЛУБВыпускающая кафедра - КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ410028. г. Саратов, ул. Вольская, д. 10а,XII корпус СГУ, ауд. 508В Email: sk_jurid@info.sgu.ruТелефон: +7 (8452) 21-36-57ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ФОРМЕ СОБЕСЕДОВАНИЯОчная форма обучения:План бюджетного набора: 0 чел.Количество мест на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг: 100Квота целевого приема: 0 чел.Заочная форма обучения:План бюджетного набора:5 чел.Количество мест на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг: 100Квота целевого приема:1 чел.Часы работы приемной комиссии:понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 10:00-14:00суббота :10:00-12:00Телефон приемной комиссии:+7 (8452) 21-36-51Адрес: г. Саратов, ул. Вольская, 10а, корпус 12, ком. 513Подробная информация:http://www.sgu.ru/structure/jurist Центральная приёмная комиссия: +7(8452)51-92-26ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ с 20 ИЮНЯ по 30 АВГУСТА 2019. ВРЕМЕНИ НЕ ТАК МНОГО! СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ!ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ПОМОГУТ ВАМ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В ПЕРСПЕКТИВНОЙ, ШИРОКО ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ!