ВНИМАНИЕ: СГУ приглашает желающих в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью»
Саратовский государственный университет приглашает желающих пополнить ряды элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций.
При СГУ начала работу магистратура по направлению 42.04.01 – «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ». Отделение выполняет роль высшего звена в подготовке суперпрофи, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур; а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям. Помимо этого магистратура формирует методологию мышления, свойственную пиар-менеджерам, позволяет получить новый уровень осознания своей профессии, помогает «расширить горизонт», выявить тенденции, строить стратегические планы.
Необходимость подобной структуры, как магистратура по рекламе и связям с общественностью сложно переоценить. Уровень магистратуры на сегодня требуется при поступлении на ряд должностей государственной службы. Аналогичную политику повышения «образовательного ценза» своих работников ведут многие серьезные бизнес-структуры, компании госсектора, политические партии, общественные организации. Специалисты отделов и департаментов рекламы и связей с общественностью формируют имидж органов власти, бизнеса и общественных организаций, продвигают их интересы, работают над созданием и поддержанием лояльности общественности к разработке и реализации социальных проектов и программ. Критерием эффективности взаимодействия власти, бизнеса и различных общественных групп населения является позитивный и взаимно одобряемый сторонами диалог, который может быть обеспечен грамотной работой специалистов по рекламе и связям с общественностью.
Магистерская программа «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических; научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.
Реализация программы «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» сочетает в себе фундаментальность, универсальность, практическую направленность и высокий культурный уровень; предполагает развитие у студентов таких профессионально значимых качеств и компетенций, как гибкость мышления, концентрация и переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, способность к обобщению, творческое воображение, заинтересованность в достижении максимальных результатов профессиональной деятельности.
Магистерская программа «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» основана на междисциплинарной интеграции, поэтому её слушателями могут стать не только бакалавры по направлению «Реклама и связи с общественностью», а также специалисты и выпускники бакалавриата практически любого отраслевого направления и профиля.
Учебный план предусматривает изучение следующих дисциплин:
Методологические проблемы современной науки
Современная теория социальной коммуникации
Методы коммуникативных исследований
Социально-психологические исследования массовой коммуникации
Теория и практика связей с общественностью и рекламы
Методика преподавания коммуникативных дисциплин
Управление общественным мнением
Управление коммуникационными проектами
Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью
Планирование и реализация кампаний по РСО
Репутационный менеджмент
Социология Интернета
Практический брендинг
Профессиональные и научные коммуникации
Социологические исследования: методы и анализ результатов
Маркетинговые исследования в РСО
Корпоративные коммуникации
Рекламные кампании в цифровой среде
PR в цифровой среде
Управление рекламным агентством и рекламным отделом в организации
Управление PR-агентством и PR-отделом в организации
Информационное обеспечение деятельности органов власти
Социальный маркетинг
Управление коммуникационными рисками
Медиакультура информационного общества
Руководитель магистерской программы -
доктор социологических наук, профессор ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ГОЛУБ
Выпускающая кафедра - КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
410028. г. Саратов, ул. Вольская, д. 10а,
XII корпус СГУ, ауд. 508В Email: sk_jurid@info.sgu.ru
Телефон: +7 (8452) 21-36-57
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ФОРМЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Очная форма обучения:
План бюджетного набора: 0 чел.
Количество мест на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг: 100
Квота целевого приема: 0 чел.
Заочная форма обучения:
План бюджетного набора:5 чел.
Количество мест на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг: 100
Квота целевого приема:1 чел.
Часы работы приемной комиссии:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 10:00-14:00
суббота :10:00-12:00
Телефон приемной комиссии:
+7 (8452) 21-36-51
Адрес: г. Саратов, ул. Вольская, 10а, корпус 12, ком. 513
Подробная информация:
http://www.sgu.ru/structure/jurist Центральная приёмная комиссия: +7(8452)51-92-26
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ с 20 ИЮНЯ по 30 АВГУСТА 2019. ВРЕМЕНИ НЕ ТАК МНОГО! СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ!
ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ПОМОГУТ ВАМ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В ПЕРСПЕКТИВНОЙ, ШИРОКО ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ!