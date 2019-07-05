Здравницы Беларуси предлагают оздоравливаться 24 часа в сутки
Компания «ПарадайсТрэвел» предлагает путевки в лучшие санатории Беларуси для россиян.
Наша компания предлагает бронирование санаториев, авиабилетов, трансфера, экскурсий по Беларуси, а также многое другое. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, составляем программу отдыха в соответствии с его пожеланиями.
Купить путевку в санаторий Беларуси, значит получить не только лечение и профилактику различных заболеваний. Вы получите отличное настроение, заряд положительных эмоций и возможность наслаждаться красотами природы Беларуси.
Все санатории расположены в экологически чистых местах Беларуси – в окружении леса, на берегу озера или реки, вблизи лечебных минеральных источников Беларуси. Это фактор позволяет посетителям санатория оздоравливаться буквально 24 часа в сутки, а не только на процедурах.
Вы можете выбрать путевку по лечебной специализации: заболевания эндокринной системы, болезни системы кровообращения, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения пищеварительной системы, болезни органов дыхания и многое другое.
В любом санатории можно совместить лечение и приятный досуг. Во многих санаториях Беларуси есть спортивные площадки, аренда велосипедов и самокатов. В здравницах Беларуси доступны бильярд, бассейн, игровые площадки для детей, сауна и многое другое, что позволит вам приятно провести время. Некоторые санатории предлагают свои спа-кабинеты, где вы сможете пройти косметические процедуры.
Путевки в Беларусь в санаторий очень популярны и в странах ближнего зарубежья – России, стран Балтии. Туристов привлекают высокий уровень медицинского обслуживания, результативные лечебные процедуры и невероятная красота нетронутой белорусской природы.
Выбрать отдых в санаториях можно с оглядкой на его стоимость. Белорусские санатории предлагают различные цены – от доступных до премиум-класса. Цены на лечение в Беларуси зависят от типа размещения и комплекса медицинских процедур. Выбрать оптимальный для вас вариант помогут специалисты нашей компании.
Отдых с детьми в Беларуси также очень популярен! Если вы привыкли отдыхать всей семьей, для вас большое значение имеет здоровье каждого члена семьи, выбирайте комфортные семейные номера. Такой тип размещения предлагает практически каждый санаторий Беларуси. Детские санатории Беларуси также оказывают медицинские услуги для лечения и профилактики заболеваний у детей и подростков.
Заказать отдых в санатории от компании «ПарадайсТрэвел» можно онлайн. Официальный сайт компании предлагает десятки санаториев различных ценовых категорий и лечебно-профилактических направлений. Вы сможете выбрать спокойный, размеренный отдых для себя и всей своей семьи.
Справка о компании:
Компания «ПарадайсТрэвел» более 20 лет предоставляет туристические услуги для граждан Беларуси и зарубежных туристов. Компания предлагает бронирование отелей, экскурсий, авиабилетов, планирование индивидуального отдыха, продажу путёвок. «ПарадайсТрэвел» сотрудничает с десятками белорусских санаториев и сотнями зарубежных партнеров в сфере туризма. Организует отдых по направлениям – пляжный отдых, экскурсионные маршруты, семейный и детский отдых, праздничные туры, лечебно-оздоровительный отдых.
Контакты:
ООО «ПарадайсТрэвел»
Сайт: http://inbelarus.ru
Адрес: город Минск, улица Мележа 1, офис 221.
Телефоны в Беларуси:
+375 17 276 00 33
+375 29 185 90 80
+375 29 242 66 22
Телефон для граждан России: +7964 523 70 08, 8 (800) 551-32-88.
Наша компания предлагает бронирование санаториев, авиабилетов, трансфера, экскурсий по Беларуси, а также многое другое. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, составляем программу отдыха в соответствии с его пожеланиями.
Купить путевку в санаторий Беларуси, значит получить не только лечение и профилактику различных заболеваний. Вы получите отличное настроение, заряд положительных эмоций и возможность наслаждаться красотами природы Беларуси.
Все санатории расположены в экологически чистых местах Беларуси – в окружении леса, на берегу озера или реки, вблизи лечебных минеральных источников Беларуси. Это фактор позволяет посетителям санатория оздоравливаться буквально 24 часа в сутки, а не только на процедурах.
Вы можете выбрать путевку по лечебной специализации: заболевания эндокринной системы, болезни системы кровообращения, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения пищеварительной системы, болезни органов дыхания и многое другое.
В любом санатории можно совместить лечение и приятный досуг. Во многих санаториях Беларуси есть спортивные площадки, аренда велосипедов и самокатов. В здравницах Беларуси доступны бильярд, бассейн, игровые площадки для детей, сауна и многое другое, что позволит вам приятно провести время. Некоторые санатории предлагают свои спа-кабинеты, где вы сможете пройти косметические процедуры.
Путевки в Беларусь в санаторий очень популярны и в странах ближнего зарубежья – России, стран Балтии. Туристов привлекают высокий уровень медицинского обслуживания, результативные лечебные процедуры и невероятная красота нетронутой белорусской природы.
Выбрать отдых в санаториях можно с оглядкой на его стоимость. Белорусские санатории предлагают различные цены – от доступных до премиум-класса. Цены на лечение в Беларуси зависят от типа размещения и комплекса медицинских процедур. Выбрать оптимальный для вас вариант помогут специалисты нашей компании.
Отдых с детьми в Беларуси также очень популярен! Если вы привыкли отдыхать всей семьей, для вас большое значение имеет здоровье каждого члена семьи, выбирайте комфортные семейные номера. Такой тип размещения предлагает практически каждый санаторий Беларуси. Детские санатории Беларуси также оказывают медицинские услуги для лечения и профилактики заболеваний у детей и подростков.
Заказать отдых в санатории от компании «ПарадайсТрэвел» можно онлайн. Официальный сайт компании предлагает десятки санаториев различных ценовых категорий и лечебно-профилактических направлений. Вы сможете выбрать спокойный, размеренный отдых для себя и всей своей семьи.
Справка о компании:
Компания «ПарадайсТрэвел» более 20 лет предоставляет туристические услуги для граждан Беларуси и зарубежных туристов. Компания предлагает бронирование отелей, экскурсий, авиабилетов, планирование индивидуального отдыха, продажу путёвок. «ПарадайсТрэвел» сотрудничает с десятками белорусских санаториев и сотнями зарубежных партнеров в сфере туризма. Организует отдых по направлениям – пляжный отдых, экскурсионные маршруты, семейный и детский отдых, праздничные туры, лечебно-оздоровительный отдых.
Контакты:
ООО «ПарадайсТрэвел»
Сайт: http://inbelarus.ru
Адрес: город Минск, улица Мележа 1, офис 221.
Телефоны в Беларуси:
+375 17 276 00 33
+375 29 185 90 80
+375 29 242 66 22
Телефон для граждан России: +7964 523 70 08, 8 (800) 551-32-88.