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Шинный комплекс KAMA TYRES объединил два крупных завода

Новости
Шинный комплекс KAMA TYRES объединил два крупных завода


Весной 2019 года начался новый этап в истории предприятий шинного комплекса KAMA TYRES. ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» был присоединен к ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». Линейка объединенного предприятия включила 118 моделей шин брендов KAMA и KAMA PRO, а проектная мощность составила 4,5 млн ед. продукции.

«Сегодня шинный комплекс KAMA TYRES выпускает более половины всех производимых грузовых комбинированных и сельскохозяйственных шин в России. Объединение предприятий позволит не только укрепить, но и улучшить наши позиции на рынке», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Продукция предприятия KAMA TYRES – комбинированные шины для грузовых автомобилей, тракторов, прицепов, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники, грузовые ЦМК шины – ежегодно побеждает в престижных конкурсах. Так, в прошлом году ЦМК шина 12.00R24 КАМА NR 701 и грузовая комбинированная 12.00R18 КАМА НК-431 стали лауреатами конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Шины цельнометаллокордной конструкции КАМА NR 701 предназначены для эксплуатации на строительных площадках. Модель сконструирована для работы преимущественно в тяжелых условиях на грузовиках и автомобилях повышенной грузоподъемности. Для передвижения в условиях бездорожья и на мягких грунтах предназначены грузовые комбинированные КАМА НК-431. Шины отличаются хорошей самоочищаемостью и проходимостью в различных дорожных условиях.