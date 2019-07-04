Рейтинг привлекательности работодателя на уровне B.hr получила страховая компания «ПРОМИНСТРАХ»
Рейтинг привлекательности работодателя на уровне B.hr. ООО «ПРОМИНСТРАХ» присвоило 2 июля 2019 года аналитическое агентство БизнесДром (http://bizdrom.com/).
Подобную оценку страховая компания получила впервые. Проведенный анализ деятельности ООО «ПРОМИНСТРАХ» подтвердил: она обеспечивает сот рудникам улучшение качества их жизни и профессиональное развитие.
Участником страхового рынка «ПРОМИНСТРАХ» выступает 19 лет. Реализуя задачи по более чем 90 страховым программам, в российской непубличной компании работает 167 человек.
Автострахование и страхование имущества юридических лиц – основные направления деятельности страховщика.
Специалисты компании самостоятельно регулируют свой рабочий график. Компания практикует премирование работников – средний размер премии составил 50% от месячного оклада в 2018 году. Значительное внимание ООО «ПРОМИНСТРАХ» уделяет развитию сотрудников. За последний год курсы повышения квалификации, различные тренинги и мастер-классы по развитию компетенций и деловых навыков посетили все работники компании.