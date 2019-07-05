5 июля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:59 | 05 июля
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Петровске
14:02 | 05 июля
Собственники 230 нежилых помещений в Саратове и Энгельсе получают тепло незаконно
13:00 | 05 июля
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12:02 | 05 июля
В Лысых Горах пройдет семинар об организации библиотечного пространства
11:04 | 05 июля
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
09:59 | 05 июля
Открывается выставка "В гостях у Виктора Борисова-Мусатова"
09:10 | 05 июля
ВНИМАНИЕ: СГУ приглашает желающих в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью»
23:07 | 04 июля
Здравницы Беларуси предлагают оздоравливаться 24 часа в сутки
19:50 | 04 июля
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Открывается выставка "В гостях у Виктора Борисова-Мусатова"

Новости


Сегодня в 17.00 в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова (филиал Радищевского музея на Вольской, 33) состоится презентация экспозиции «В гостях у Виктора Борисова-Мусатова».

По традиции каждый год весной или в начале лета в экспозицию музея «возвращаются» подлинные произведения В.Э. Борисова-Мусатова из собрания Радищевского музея. Это счастливое время для музея-усадьбы обычно длится до осени: до начала октября.

В экспозиции будут представлены двадцать четыре произведения живописи и пять графических листов Борисова-Мусатова из фондов Радищевского музея. Произведения В.Э. Борисова-Мусатова позволяют проследить весь творческий путь художника, отсылают к его знаменитым картинам, занимающим центральное место в залах Третьяковской Галереи, Русского Музея, перекликаются с собраниями многих художественных музеев России и ближнего зарубежья.