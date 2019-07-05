Открывается выставка "В гостях у Виктора Борисова-Мусатова"
Сегодня в 17.00 в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова (филиал Радищевского музея на Вольской, 33) состоится презентация экспозиции «В гостях у Виктора Борисова-Мусатова».
По традиции каждый год весной или в начале лета в экспозицию музея «возвращаются» подлинные произведения В.Э. Борисова-Мусатова из собрания Радищевского музея. Это счастливое время для музея-усадьбы обычно длится до осени: до начала октября.
В экспозиции будут представлены двадцать четыре произведения живописи и пять графических листов Борисова-Мусатова из фондов Радищевского музея. Произведения В.Э. Борисова-Мусатова позволяют проследить весь творческий путь художника, отсылают к его знаменитым картинам, занимающим центральное место в залах Третьяковской Галереи, Русского Музея, перекликаются с собраниями многих художественных музеев России и ближнего зарубежья.