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В Петровске трое рабочих погибли во время ремонта в канализационном колодце

Новости / ЧП
В Петровске трое рабочих погибли во время ремонта в канализационном колодце


В связи с происшествием губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений.

По информации пресс-службы главы региона, сегодня три сотрудника МУП «Петровское ЖКХ» погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.

В связи с этим губернатор Валерий Радаев поручил зампреду правительства Роману Бусаргину провести внеочередное заседание комиссии по ЧС по вопросам соблюдения техники безопасности на производствах, а также подготовить дополнительные предложения по мерам профилактики охраны труда.

Также дано поручение зампреду правительства Сергею Наумову совместно с министерством труда и занятости провести тщательное разбирательство происшествия.