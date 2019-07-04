В Петровске трое рабочих погибли во время ремонта в канализационном колодце
В связи с происшествием губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений.
По информации пресс-службы главы региона, сегодня три сотрудника МУП «Петровское ЖКХ» погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
В связи с этим губернатор Валерий Радаев поручил зампреду правительства Роману Бусаргину провести внеочередное заседание комиссии по ЧС по вопросам соблюдения техники безопасности на производствах, а также подготовить дополнительные предложения по мерам профилактики охраны труда.
Также дано поручение зампреду правительства Сергею Наумову совместно с министерством труда и занятости провести тщательное разбирательство происшествия.