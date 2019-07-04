В Саратове продолжают звучать отголоски "Уроков Табакова"

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Он привел слова Константина Аркадьевича Райкина, с которыми он обратился к зрителям перед спектаклем «Школа. Метро. Сны»: «Педагоги и студенты нашей Школы счастливы участвовать в этом фестивале, присутствовать на замечательном начинании, которое, я очень надеюсь, станет регулярным и традиционным. Это замечательная история и замечательная идея, родившаяся под очень верным и точным названием – «Уроки Табакова», – собираться под этой «шапкой», что называется, собираться именно здесь, в этом городе, уникальном для отечественного театра. Собираться тем, кто считает это важным, и тем, я бы сказал, – кто этого заслуживает. Саратов – это не просто кузница театральных кадров, а кузница лучших театральных кадров. С ним в этом смысле никакой другой город сравниться не может. Это странное, почти мистическое явление. Поэтому рождение проекта «Уроки Табакова» именно здесь я считаю принципиально важным и значительным явлением».