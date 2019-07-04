В Саратове продолжается фестиваль "Театральные витражи"
На исторической сцене Саратовского ТЮЗа продолжается показ спектаклей Х всероссийского фестиваля творческих мастерских «Театральные витражи» 2019.
4 ИЮЛЯ
10:00 – 12:50 – мастер-классы по дисциплинам в соответствии с расписанием по группам
14:40 – 16:00 – мастер-классы по дисциплинам в соответствии с расписанием по группам
16:30 – 18:00 – КОНКУРС в номинации «Художественное слово»
20:00 – 20:45 – КОНКУРС в номинации «Художественное слово»
5 ИЮЛЯ
10:00 – 12:50 – мастер-классы по дисциплинам в соответствии с расписанием по группам
14:40 – 16:00 – мастер-классы по дисциплинам в соответствии с расписанием по группам
После обеда досуговая программа
6 ИЮЛЯ
10:00 – 12:50 – мастер-классы по дисциплинам в соответствии с расписанием по группам
14:50 – 17:50 – Открытый показ мастер-классов (Большой зал)
7 ИЮЛЯ
10:00 – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ X ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВИТРАЖИ» (Большой зал)