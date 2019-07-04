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Исторический парк «Россия - Моя история» представляет выставку фотографий Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Исторический парк «Россия - Моя история» представляет выставку фотографий Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт»

Новости


10 июля 2019 года в 15.00 состоится презентация фотовыставки и встреча с авторами в историческом парке.

Фотовыставка «Немецкий тракт» знакомит с архитектурным наследием поволжских немцев Саратовской, Самарской и Волгоградской областей.

Авторы выставки за несколько лет экспедиций по территории бывшей Республики Немцев Поволжья зафиксировали более пятисот объектов архитектурного наследия, представляющих историю совместного проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.

Фотовыставка, по замыслу авторов, должна рассказать об исторических памятниках родной земли и привлечь внимание к проблеме сохранения ярчайших страниц истории России.

После презентации выставки состоится gрактическая сессия «Немцы Поволжья» - брендовый маршрут Саратовской области». Формирование комплексного туристского продукта».
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