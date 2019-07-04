Исторический парк «Россия - Моя история» представляет выставку фотографий Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт»
10 июля 2019 года в 15.00 состоится презентация фотовыставки и встреча с авторами в историческом парке.
Фотовыставка «Немецкий тракт» знакомит с архитектурным наследием поволжских немцев Саратовской, Самарской и Волгоградской областей.
Авторы выставки за несколько лет экспедиций по территории бывшей Республики Немцев Поволжья зафиксировали более пятисот объектов архитектурного наследия, представляющих историю совместного проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.
Фотовыставка, по замыслу авторов, должна рассказать об исторических памятниках родной земли и привлечь внимание к проблеме сохранения ярчайших страниц истории России.
После презентации выставки состоится gрактическая сессия «Немцы Поволжья» - брендовый маршрут Саратовской области». Формирование комплексного туристского продукта».