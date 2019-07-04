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При опрокидывании лодки "Гулянка" погибла женщина

Новости / ЧП
При опрокидывании лодки "Гулянка" погибла женщина


Поиски еще одного оказавшегося в воде человека продолжаются.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о происшествии на воде поступило вчера, 3 июля, в районе 6 часов вечера. В Красноармейском районе, вблизи села Золотое на реке Волга перевернулась лодка «Гулянка». Со слов очевидцев, в лодке находилось пять человек, трое из которых спаслись.

В этот же день инспекторами ГИМС в реке Волга было обнаружено тело погибшей женщины 1963 года рождения. Спасателями Областной службы спасения и инспекторами ГИМС продолжаются поиски пропавшего мужчины.

По информации следственного управления региона, 56-летняя погибшая была жительницей Красноярска. Она приехала в Саратовскую область в гости. Сообщается, что во время лодочной прогулки она прыгнула за борт, однако взобраться обратно самостоятельно не смогла. "Четверо человек, находившиеся в лодке, не задумываясь о мерах безопасности, переместились на один край лодке, пытаясь оказать женщине помощь, - сообщили подробности в региональном управлении. - Центр тяжести плавательного средства сместился и ложка перевернулась. Все пятеро человек оказались в воде. Лодка при этом потонула. Пытаясь спастись, они поплыли к суше, однако в итоге на берег выбрались только трое человек".

Всего с начала года на водных объектах Саратовской области зарегистрировано 32 происшествия. Погибли в результате утопления 28 человек, из них 4 детей.