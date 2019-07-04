Жителя Энгельса будут судить за убийство матери

просмотров: 97

По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 января 2019 года. Обвиняемый находился дома вместе со своей 88-летней матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине два удара ножом в область груди, после чего ушел спать. Утром старший сын пришел навестить мать. Увидев на ее теле ножевые ранения, он вызвал «скорую помощь», женщина была госпитализирована в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь 5 февраля от полученных ранений она скончалась.- В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, иззаключения которой следует, что в момент совершения деяния он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественнуюопасность своих действий вследствие психического расстройства, - сообщает пресс-служба следственного управления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.