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Жителя Энгельса будут судить за убийство матери

Новости / ЧП
Жителя Энгельса будут судить за убийство матери

По версии следствия, мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие психического расстройства.

По информации СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 января 2019 года. Обвиняемый находился дома вместе со своей 88-летней матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине два удара ножом в область груди, после чего ушел спать. Утром старший сын пришел навестить мать. Увидев на ее теле ножевые ранения, он вызвал «скорую помощь», женщина была госпитализирована в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь 5 февраля от полученных ранений она скончалась.

- В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из
заключения которой следует, что в момент совершения деяния он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий вследствие психического расстройства, - сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.