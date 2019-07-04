В Красноармейском районе пройдет региональный слет ремесленников
6 – 7 июля в селе Золотое Красноармейского района состоится первый открытый слет ремесленников.
Для гостей пройдут мастер-классы по рукоделию (заколки и броши из атласных лент, ткачество из трав, работа с глиной, боди-арт), экскурсии по гончарным мастерским и по селам района, подготовлена концертная программа и пенная вечеринка. Все желающие смогут принять участие в создании арт-объекта. Гости смогут приобрести на память изделия ремесленников.
Для любителей палаточного отдыха будет предусмотрена зона для пикников и установки палаток, оборудованная всем необходимым.