4 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
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В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом
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В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя
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18 июля состоится очередное мероприятие проекта «Кино в истории России»
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В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы ритейла
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В преддверии Дня семьи, любви и верности в Саратовской области поженятся 178 пар
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На полях Саратовской области ведется уборка озимых
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День спортивного журналиста в Саратове отметили товарищеским футбольным матчем между чиновниками и журналистами
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10:00 | 03 июля
5 июля семьи области получат медали «За любовь и верность»
09:24 | 03 июля
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5 июля семьи области получат медали «За любовь и верность»

Новости
5 июля семьи области получат медали «За любовь и верность»

5 июля в 11.00 в Доме приема официальных делегаций (Октябрьское ущелье) состоится церемония вручения наград супружеским парам, прожившим долгие годы в крепком и счастливом браке, воспитавшим своих детей достойными членами общества.

С 2009 года почетной наградой отмечены 451 семейная пара области. В текущем году планируется награждение медалью «За любовь и верность» 59 супружеских пар, все кандидатуры семей согласованы с муниципальными отделами ЗАГСа области. 25 наград будут вручены в Доме приема официальных делегаций, остальные 34 награды отправлены в муниципальные районы области для организации торжественных церемоний вручения на местах.