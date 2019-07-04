5 июля семьи области получат медали «За любовь и верность»
5 июля в 11.00 в Доме приема официальных делегаций (Октябрьское ущелье) состоится церемония вручения наград супружеским парам, прожившим долгие годы в крепком и счастливом браке, воспитавшим своих детей достойными членами общества.
С 2009 года почетной наградой отмечены 451 семейная пара области. В текущем году планируется награждение медалью «За любовь и верность» 59 супружеских пар, все кандидатуры семей согласованы с муниципальными отделами ЗАГСа области. 25 наград будут вручены в Доме приема официальных делегаций, остальные 34 награды отправлены в муниципальные районы области для организации торжественных церемоний вручения на местах.