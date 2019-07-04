На форуме «Производительность 360» ЭПО «Сигнал» вручена премия «Самое активно обучающее предприятие»
В Нижнем Новгороде проходит форум «Производительность 360».
На различных переговорных площадках более 600 участников из регионов России обсуждают проблемные вопросы и успешные практики реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
В рамках пленарного заседания с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова директору Энгельсскоого приборостроительного объединения «Сигнал» Александру Никонову президент «Деловой России» Алексей Репик вручил премию «Самое активно обучающее предприятие».
В реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предприятие активно включилось осенью прошлого года. За это время, используя методики федерального центра компетенций, обучено и сертифицировано три тренера, которые уже сегодня активно работают на предприятии и обучают сотрудников техникам бережливого производства. Используя современные технологии, производительность труда при упаковке газовых счетчиков сотрудников ЭПО «Сигнал» увеличилась более чем на 20%.