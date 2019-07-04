4 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:39 | 04 июля
В Саратове продолжается фестиваль "Театральные витражи"
13:48 | 04 июля
Исторический парк «Россия - Моя история» представляет выставку фотографий Антона и Виталия Кошкиных «Немецкий тракт»
12:54 | 04 июля
При опрокидывании лодки "Гулянка" погибла женщина
12:00 | 04 июля
В Красноармейском районе пройдет региональный слет ремесленников
10:59 | 04 июля
Жителя Энгельса будут судить за убийство матери
10:02 | 04 июля
На форуме «Производительность 360» ЭПО «Сигнал» вручена премия «Самое активно обучающее предприятие»
09:11 | 04 июля
Саратовцев вновь ждут "Городские выходные"
17:00 | 03 июля
В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом
16:07 | 03 июля
В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя
14:57 | 03 июля
18 июля состоится очередное мероприятие проекта «Кино в истории России»
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На форуме «Производительность 360» ЭПО «Сигнал» вручена премия «Самое активно обучающее предприятие»

Новости


В Нижнем Новгороде проходит форум «Производительность 360».

На различных переговорных площадках более 600 участников из регионов России обсуждают проблемные вопросы и успешные практики реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В рамках пленарного заседания с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова директору Энгельсскоого приборостроительного объединения «Сигнал» Александру Никонову президент «Деловой России» Алексей Репик вручил премию «Самое активно обучающее предприятие».

В реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предприятие активно включилось осенью прошлого года. За это время, используя методики федерального центра компетенций, обучено и сертифицировано три тренера, которые уже сегодня активно работают на предприятии и обучают сотрудников техникам бережливого производства. Используя современные технологии, производительность труда при упаковке газовых счетчиков сотрудников ЭПО «Сигнал» увеличилась более чем на 20%.