Саратовцев вновь ждут "Городские выходные"

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На улице Волжской с 16.00 начнется программа для детей и родителей «Город детства», будет организована работа контактного зоопарка и зоны фудкортов. А вечером, в 19.00, при поддержке Городского центра им. П.А. Столыпина от трамвая «Семен» стартует бесплатная экскурсия «Развлечения старого Саратова».С 16.00 в саду «Липки» будут организованы мероприятия для старшего поколения: турнир по шахматам, литературный салон, выступление оркестра.Представители молодого поколения на Новой Набережной в скейт-парке смогут понаблюдать за соревнованиями по самокатному спорту. Начало мероприятия запланировано также на 16.00. Участники будут состязаться в исполнении трюков на самокате в двух категориях: «Парк» и «Стрит».Помимо этого, на набережной Космонавтов в 18.00 стартует лекторий на траве, а около Ротонды будет организована концертная программа.