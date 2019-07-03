3 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июля
В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом
16:07 | 03 июля
В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя
14:57 | 03 июля
18 июля состоится очередное мероприятие проекта «Кино в истории России»
14:00 | 03 июля
В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы ритейла
13:02 | 03 июля
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Саратовской области поженятся 178 пар
12:03 | 03 июля
На полях Саратовской области ведется уборка озимых
10:53 | 03 июля
День спортивного журналиста в Саратове отметили товарищеским футбольным матчем между чиновниками и журналистами
10:00 | 03 июля
Завершены основные дорожные работы на 3-м Товарном проезде Саратова
09:24 | 03 июля
Известные актеры приняли участие в проекте «Безопасная интернет-среда – детям»
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В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом

Новости
В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом

Вчера в Саратовской области произошло несколько пожаров.

Вчера около шести часов вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании дач в с. Широкий Буерак Саратовского района. Горели 4 дачи на площади 109 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.

3 июля в 01 ч. 11 м. на пульт «01» п.г.т. Самойловка поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в п. Краснознаменский. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.

3 июля в 01 ч. 29 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании сараев на ул. Дома 8-го Марта в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.