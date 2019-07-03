В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом
Вчера в Саратовской области произошло несколько пожаров.
Вчера около шести часов вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании дач в с. Широкий Буерак Саратовского района. Горели 4 дачи на площади 109 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 5 единиц техники, 15 человек личного состава.
3 июля в 01 ч. 11 м. на пульт «01» п.г.т. Самойловка поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в п. Краснознаменский. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.
3 июля в 01 ч. 29 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании сараев на ул. Дома 8-го Марта в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 80 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.