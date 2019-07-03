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В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя

Новости
В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя

10 июля – день рождения детского писателя Льва Кассиля – главный праздник в музее.

Акцент в праздничной программе этого года делается на улицу Л.А. Кассиля – «главный проспект Швамбрании». И это не случайно. Ведь сотрудники музея мечтают о превращении этой улицы в настоящий «Кассилевский квартал» с текстами и иллюстрациями на фасадах домов, веселыми арт-объектами, сувенирными лавками и уже делают первые шаги в этом направлении.

Праздничный день будет наполнен акциями, которые будут проводиться как детьми, так и взрослыми – гражданами «свободолюбивой Швамбрании». Каждый, пришедший на праздник, может стать соучастником этого события и весело провести время на усадьбе музея.

8.00–10.00 Акция «Улица нарядная»

Сотрудники музея Л.А. Кассиля и жители соседних домов готовят улицу к празднику: расставляют арт-объекты, развешивают изготовленную народными силами гирлянду морских флажков, ведь «все швамбраны – моряки и водники».

10.00 Акция «Неправильная фотография, или Нулевой километр» Фото у памятной доски писателю, (которую предстоит сначала найти среди рекламных плакатов) и высказать по этому поводу свое мнение.

11.00 «Виват, Швамбрания!»

Праздник посетит ее Величество Королева Швамбрании. Она обойдет свои владения, посетив также учреждения на улице Л. Кассиля. В музее гостей ожидает необычная экскурсия «Львы на улице Кассиля», а на летней площадке силами детей и взрослых будет создан плакат «Добрососедство» и размещен на старой стене по улице Л.А.Кассиля, которая превратится в этот день в «стену гласности».

20.00 «Громобой». Вечерний показ фильма по рассказу Л.А. Кассиля на усадьбе музея, праздничное чаепитие.