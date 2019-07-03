3 июля 2019 СРЕДА
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В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы ритейла

Новости


Посетители нового саратовского аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») смогут приобрести сувениры, одежду, деликатесы, товары в дорогу, печатные издания и лекарства.

Магазины, предлагающие подобные товары, появятся в пассажирском терминале в зоне регистрации и зале ожидания.

– В результате проведения конкурсного отбора были определены операторы точек ритейла, которые предложат пассажирам разнообразный ассортимент товаров, традиционно пользующихся востребованностью у авиапутешественников, – отмечает исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин. – Наличие магазинов и киосков, предлагающих пассажирам различный ассортимент товаров, является важным элементом обеспечения высокого уровня сервиса.

В магазинах сети «Сувениры регионов» пассажиры и посетители аэропорта «Гагарин» смогут приобрести памятные подарки с символикой Саратовской области, изделия народных промыслов, предметы ручной работы из дерева и натуральных камней горных пород, металла и бронзы, фарфора, керамики и стекла.