В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы ритейла
Посетители нового саратовского аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») смогут приобрести сувениры, одежду, деликатесы, товары в дорогу, печатные издания и лекарства.
Магазины, предлагающие подобные товары, появятся в пассажирском терминале в зоне регистрации и зале ожидания.
– В результате проведения конкурсного отбора были определены операторы точек ритейла, которые предложат пассажирам разнообразный ассортимент товаров, традиционно пользующихся востребованностью у авиапутешественников, – отмечает исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин. – Наличие магазинов и киосков, предлагающих пассажирам различный ассортимент товаров, является важным элементом обеспечения высокого уровня сервиса.
В магазинах сети «Сувениры регионов» пассажиры и посетители аэропорта «Гагарин» смогут приобрести памятные подарки с символикой Саратовской области, изделия народных промыслов, предметы ручной работы из дерева и натуральных камней горных пород, металла и бронзы, фарфора, керамики и стекла.