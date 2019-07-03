В преддверии Дня семьи, любви и верности в Саратовской области поженятся 178 пар
За 6 месяцев в регионе произведено 38896 государственных регистраций актов гражданского состояния.
В органах ЗАГС области составлено 4968 записей актов о заключении брака, 4669 – о расторжении брака. Количество разводов снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За первое полугодие в губернии родилось 9885 детей. В минувшем месяце зарегистрированы новорожденные с редкими именами Оливия, Сонна, Ариадна, Дэниза, Михаела, Ясмин, Фаина, Сержик, Королина, Диас, Аким, Наталья – Мирослава.
«178 влюбленных пар зарегистрируют брак в Саратовской области в преддверии Дня семьи, любви и верности – православный праздник, который сулит долгую и счастливую семейную жизнь», - отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.