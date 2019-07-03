3 июля 2019 СРЕДА
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На полях Саратовской области ведется уборка озимых

Новости
На полях Саратовской области ведется уборка озимых

С 24 июня (что раньше средних многолетних сроков на 10-15 дней) хозяйства приступили к выборочной уборке озимых зерновых в левобережных районах области, с 1 июля - в правобережных районах (Аткарском, Калининском).

Убрано 14,7 тыс. га, намолочено 20,2 тыс. тонн при средней урожайности 13,7 ц/га.

Хозяйства муниципальных районов области своевременно подготовлены к уборочным работам. В целом по области общая площадь уборки озимых зерновых культур составит 1 млн 065 тыс. га.

С 23 июня ведется уборка озимого рыжика (в Ровенском районе убрано 200 га, намолочено 100 тонн).

В 14 районах области ведется уборка ранних овощей (огурцов, кабачков, ранней капусты). Убрано 198 га, собрано 3,1 тыс. тонн.