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День спортивного журналиста в Саратове отметили товарищеским футбольным матчем между чиновниками и журналистами

Новости
День спортивного журналиста в Саратове отметили товарищеским футбольным матчем между чиновниками и журналистами

Вчера в рамках празднования Международного дня спортивного журналиста состоялся товарищеский матч по пляжному футболу между командой региональных СМИ и командой министерства молодежной политики и спорта области.

"Перед началом матча министр Александр Абросимов поблагодарил спортивных журналистов за работу и вручил им благодарственные письма. За активное освещение мероприятий физической культуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни среди населения награждены: обозреватель «Саратовской областной газеты «Регион 64» Ольга Летувет, шеф-редактор информационной редакции телеканала «Саратов 24» Павел Фитилев, спортивный обозреватель ИА «Версия-Саратов» Сергей Сквозняков, спортивный журналист Виталий Дубицкий, а также коллективы ГАУ СМИ Саратовской области «Регион 64», телеканала «Саратов 24», ИА «СаратовБизнесКонсалтинг» и «Версия-Саратов».
Футбольную команду профильного ведомства возглавил министр Александр Абросимов, в нее также вошли руководители областных спортивных школ Борис Королев, Сергей Лукьянов, Михаил Суслов, тренер команды по пляжному футболу «Дельта» Михаил Курицын, а также Заслуженные мастера спорта Сергей Улегин, Даци Дациев и Шамиль Гасанханов. Вратарем стал Алексей Клюкин из ФК «Дельта».

В команде журналистов - представители телекомпании «Саратов 24», информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», информационного портала «SPORT-SAR», Саратовской областной газеты «Регион64». На воротах стоял вратарь «Дельты» Сергей Барсуков.

Судьей соревнований стал президент клуба «Дельта» Сергей Кормилицын. В этом году наши «пляжники» вышли в полуфинал Кубка Европейских чемпионов, заняв 4 место, повторив достижение двухлетней давности. Только наша команда среди тех, кто представлял Россию, смогла выйти в полуфинал. А сегодня команда «Дельта» (за исключением вратарей) была болельщиками на трибуне.

Открыла счет матча команда министерства, автором первого гола стал помощник министра Евгений Арчаков. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, победитель определился в серии пенальти - 6:5 в пользу журналистов", - сообщает пресс-служба регионального минспорта.