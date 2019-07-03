Завершены основные дорожные работы на 3-м Товарном проезде Саратова
На территории Саратова продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершены основные работы на 3-м Товарном проезде, заменено 1,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна.
Продолжается асфальтировка улицы Производственная, где из 5,2 тысяч квадратных метров уже заменено 2 тысячи квадратных метров. Также новое покрытие будут укладывать на улице Большая Садовая. На данном участке планируется заменить 4,9 тысяч квадратных метров.