Известные актеры приняли участие в проекте «Безопасная интернет-среда – детям»

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В видеороликах снялись популярные в среде подростков блогеры, актеры телевидения и кино, ведущие. Они в доверительной беседе советуют молодым пользователям интернета, как случайно не раскрыть личные данные, как избежать сетевого мошенничества, кибербуллинга, распространения интимных фотографий и других неприятных последствий неосторожного поведения в сети. Видеоролики путем таргетированной рекламы будут размещаться в соцсетях.Для учителей и родителей фонд подготовил методические и информационные материалы по актуальной теме безопасности в интернете, рассказала директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова. Перед новым учебным годом в московские школы поступят подборки интересных кейсов, аналитика IT-компаний, статистика, данные опросов фонда, яркие плакаты. Для регионов будет создана электронная версия.Также в России появилась новая профессия – «цифровой куратор». Как отметила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина, специалисты готовятся обществом «Знание» для обучения людей безопасной и эффективной работе с цифровыми инструментами. Это обусловлено активным развитием новых технологий – среди их плюсов есть немало и рисков, к которым не всегда могут быть готовы даже взрослые.