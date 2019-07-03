3 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июля
В минувшие выходные горели дачи, сараи и частный дом
16:07 | 03 июля
В музее Льва Кассиля состоится праздничная программа «Необыкновенные приключения «швамбран» в Покровске» ко дню рождения писателя
14:57 | 03 июля
18 июля состоится очередное мероприятие проекта «Кино в истории России»
14:00 | 03 июля
В аэропорт «Гагарин» выбраны операторы ритейла
13:02 | 03 июля
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Саратовской области поженятся 178 пар
12:03 | 03 июля
На полях Саратовской области ведется уборка озимых
10:53 | 03 июля
День спортивного журналиста в Саратове отметили товарищеским футбольным матчем между чиновниками и журналистами
10:00 | 03 июля
Завершены основные дорожные работы на 3-м Товарном проезде Саратова
09:24 | 03 июля
Известные актеры приняли участие в проекте «Безопасная интернет-среда – детям»
17:00 | 02 июля
Областной киновидеоцентр продолжает "Семейные киночетверги"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Известные актеры приняли участие в проекте «Безопасная интернет-среда – детям»

Новости
Известные актеры приняли участие в проекте «Безопасная интернет-среда – детям»


В популярных социальных сетях появятся десять видеороликов для детей и подростков о правилах безопасного поведения в интернете. Создателем проекта «Безопасная интернет-среда – детям» стал Фонд «Национальные ресурсы образования», информационную и консультационную поддержку оказывает Российское общество «Знание», реализуется идея при содействии Комитета общественных связей г. Москвы.

В видеороликах снялись популярные в среде подростков блогеры, актеры телевидения и кино, ведущие. Они в доверительной беседе советуют молодым пользователям интернета, как случайно не раскрыть личные данные, как избежать сетевого мошенничества, кибербуллинга, распространения интимных фотографий и других неприятных последствий неосторожного поведения в сети. Видеоролики путем таргетированной рекламы будут размещаться в соцсетях.

Для учителей и родителей фонд подготовил методические и информационные материалы по актуальной теме безопасности в интернете, рассказала директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова. Перед новым учебным годом в московские школы поступят подборки интересных кейсов, аналитика IT-компаний, статистика, данные опросов фонда, яркие плакаты. Для регионов будет создана электронная версия.

Также в России появилась новая профессия – «цифровой куратор». Как отметила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина, специалисты готовятся обществом «Знание» для обучения людей безопасной и эффективной работе с цифровыми инструментами. Это обусловлено активным развитием новых технологий – среди их плюсов есть немало и рисков, к которым не всегда могут быть готовы даже взрослые.