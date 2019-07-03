3 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 июля
Областной киновидеоцентр продолжает "Семейные киночетверги"
16:18 | 02 июля
ВНИМАНИЕ: сегодня в Саратове Гидрометцентр прогнозирует грозу и шквалистый ветер
15:15 | 02 июля
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14:21 | 02 июля
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14:19 | 02 июля
НКО Урала успешно развивают проекты со странами Центральной Азии
13:27 | 02 июля
Вчера начался конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»
12:32 | 02 июля
В первой половине июля будут сданы в эксплуатацию еще три дороги регионального значения
11:38 | 02 июля
Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки Евгения Мещерякова «Пространство радости»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областной киновидеоцентр продолжает "Семейные киночетверги"

Новости


Областной киновидеоцентр представляет вниманию юных зрителей и их родителей расписание сеансов проекта «Семейные киночетверги» на июль. Для организованной группы зрителей от 10 человек предлагается стоимость билетов по 50 рублей.

Афиша на июль:

4 июля – м/ф «Большое путешествие» (6+). Красочная история о том, как однажды безответственный Аист из центра доставки детей перепутал адреса и принес малыша Панду гималайскому медведю…

11 июля – х/ф «Домовой» (6+). В обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, полный тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту квартиру заезжает мама со своей 8-летней дочерью, новые жильцы узнают, что здесь живет настоящий домовой…

18 июля – м/ф «Ковер-самолет» (6+). Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. Его отец настаивает, чтобы сын выучился на портного. Но мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в один прекрасный день встречает купца ЭльФазу. Купец дарит мальчику ковер-самолет с условием, чтобы он вернул его маленькую внучку…

25 июля – х/ф «Миа и белый лев» (6+). Главная героиня фильма, девочка Миа, внезапно обретает необычного друга. Им становится белый львенок по имени Чарли. Вся ее жизнь с этого момента круто меняется…



Начало киносеансов – в 15.00.

Стоимость билета – 70 руб./чел.