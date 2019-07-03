Областной киновидеоцентр продолжает "Семейные киночетверги"

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Афиша на июль:4 июля – м/ф «Большое путешествие» (6+). Красочная история о том, как однажды безответственный Аист из центра доставки детей перепутал адреса и принес малыша Панду гималайскому медведю…11 июля – х/ф «Домовой» (6+). В обычном и суетливом городе Москве есть необычный дом, полный тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту квартиру заезжает мама со своей 8-летней дочерью, новые жильцы узнают, что здесь живет настоящий домовой…18 июля – м/ф «Ковер-самолет» (6+). Главный герой растёт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир. Его отец настаивает, чтобы сын выучился на портного. Но мальчик не перестаёт мечтать о путешествиях в далекие края, и в один прекрасный день встречает купца ЭльФазу. Купец дарит мальчику ковер-самолет с условием, чтобы он вернул его маленькую внучку…25 июля – х/ф «Миа и белый лев» (6+). Главная героиня фильма, девочка Миа, внезапно обретает необычного друга. Им становится белый львенок по имени Чарли. Вся ее жизнь с этого момента круто меняется…Начало киносеансов – в 15.00.Стоимость билета – 70 руб./чел.