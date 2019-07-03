ВНИМАНИЕ: сегодня в Саратове Гидрометцентр прогнозирует грозу и шквалистый ветер
По данным Саратовского гидрометцентра, в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля, местами по области прогнозируются грозы, шквалистое усиление северо-западного ветра (порывы 15-20 м/с), локально порывы ветра до 23 м/с, возможен град.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- закрыть окна, двери, чердачные люки;
- соблюдать осторожность при передвижении;
- при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;
- по возможности ограничить время своего пребывания на улице;
- не перегружать линии электропередач;
- убрать с балконов громоздкие вещи.