3 июля 2019 СРЕДА
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ВНИМАНИЕ: сегодня в Саратове Гидрометцентр прогнозирует грозу и шквалистый ветер

Новости


По данным Саратовского гидрометцентра, в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 2 июля, местами по области прогнозируются грозы, шквалистое усиление северо-западного ветра (порывы 15-20 м/с), локально порывы ветра до 23 м/с, возможен град.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:

- закрыть окна, двери, чердачные люки;

- соблюдать осторожность при передвижении;

- при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;

- по возможности ограничить время своего пребывания на улице;

- не перегружать линии электропередач;

- убрать с балконов громоздкие вещи.