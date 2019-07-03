НКО Урала успешно развивают проекты со странами Центральной Азии
В Свердловской областной межнациональной библиотеке 25 июня прошел круглый стол, объединивший руководителей НКО Урала. Мероприятие состоялось по инициативе Экспертного клуба «Урал-Евразия» в рамках реализации поручения аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) по гармонизации межнациональных отношений в регионе. Основная цель события – выработать совместный план работы в области гармонизации межнациональных отношений и развития гуманитарных связей со странами Центральной Азии.
Участники встречи обсудили более 10 совместных международных проектов, которые не только успешно реализуются в УФО, но и в дальнейшем могут быть распространены и на другие регионы России. Опытом осуществления проектов поделились руководители НКО Екатеринбурга, Тюмени, г. Заречный Свердловской области, Кургана и других. В ходе мероприятия была одобрена идея создать объединенные пресс-клубы НКО областей и специализированного пресс-клуба организаций, которые занимаются вопросами межнациональных отношений и международного сотрудничества. Задача – организовывать самые активные НКО региона для совместных проектов, аккумулируя информацию об их деятельности.