Саратовцев приглашают на соревнования по конкуру
На этой неделе, 4-7 июля, в конноспортивном клубе «Гермес» (Долгий Буерак, ул.Мира, 33) пройдут масштабные соревнования по конкуру: Лично-командный чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по конкуру.
Участие в нем примут спортсмены со всего ПФО: представители 14 субъектов РФ, 11 маршрутов. Высота препятствий достигает 140 см.
В рамках соревнований запланирован ряд мероприятий:
2–3 июля — мастер-класс старшего тренера молодежной сборной России по конкуру Михаила Атояна;
2–3 июля — региональный семинар для судей по конкуру Марии Печинкиной — судьи всероссийской и международной категории;
5-7 июля — лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального Округа по конкуру;
6 июля — впервые в загородном комплексе «Гермес» выступит певица Слава;
7 июля — riders party.
В дни соревнований гостей ждут экскурсии, катания на лошадях, детские мастер-классы и подарки от партнера мероприятия.
Для зрителей вход свободный. Подробности по телефону: 57-19-19.