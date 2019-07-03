3 июля 2019 СРЕДА
Новости
17:00 | 02 июля
Областной киновидеоцентр продолжает "Семейные киночетверги"
16:18 | 02 июля
ВНИМАНИЕ: сегодня в Саратове Гидрометцентр прогнозирует грозу и шквалистый ветер
15:15 | 02 июля
Саратовцев приглашают на соревнования по конкуру
14:21 | 02 июля
18 июля исторический парк превратится в «Волшебную страну Мультипликацию»
14:19 | 02 июля
НКО Урала успешно развивают проекты со странами Центральной Азии
13:27 | 02 июля
Вчера начался конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»
12:32 | 02 июля
В первой половине июля будут сданы в эксплуатацию еще три дороги регионального значения
11:38 | 02 июля
Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки Евгения Мещерякова «Пространство радости»
10:47 | 02 июля
Саратовский лицеист Михаил Балабан стал бронзовым призером Балтийской олимпиады школьников по географии (Baltic iGeo)
09:55 | 02 июля
Должникам за ТЭР с 1 июля не разрешат выезд из России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев приглашают на соревнования по конкуру

Новости


На этой неделе, 4-7 июля, в конноспортивном клубе «Гермес» (Долгий Буерак, ул.Мира, 33) пройдут масштабные соревнования по конкуру: Лично-командный чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по конкуру.

Участие в нем примут спортсмены со всего ПФО: представители 14 субъектов РФ, 11 маршрутов. Высота препятствий достигает 140 см.

В рамках соревнований запланирован ряд мероприятий:

2–3 июля — мастер-класс старшего тренера молодежной сборной России по конкуру Михаила Атояна;

2–3 июля — региональный семинар для судей по конкуру Марии Печинкиной — судьи всероссийской и международной категории;

5-7 июля — лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального Округа по конкуру;

6 июля — впервые в загородном комплексе «Гермес» выступит певица Слава;

7 июля — riders party.

В дни соревнований гостей ждут экскурсии, катания на лошадях, детские мастер-классы и подарки от партнера мероприятия.

Для зрителей вход свободный. Подробности по телефону: 57-19-19.