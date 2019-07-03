18 июля исторический парк превратится в «Волшебную страну Мультипликацию»
18 июля на площадке исторического парка «Россия — моя история» состоится мероприятие для детей и родителей «Волшебная страна Мультипликация».
Совместно с Саратовским областным методическим киновидеоцентром в мультимедийном парке проводится проект «Кино в истории России».
Юные гости увидят фрагменты первых черно-белых и немых анимационных фильмов, познакомятся с героями студий «Дисней» и «Союзмультфильм», узнают, кто и как работает над созданием мультфильмов и попробуют самостоятельно сделать раскадровку.
По окончании мероприятия состоится показ полнометражного мультфильма «Большое путешествие» (6+) про приключения гималайского медведя Мик-Мика, пеликана Дюка, зайца Оскара и тигра Амура.
Начало киномероприятия - в 14.00. Предварительная запись на участие в мероприятии ОБЯЗАТЕЛЬНА по телефону (8452) 69-50-34.