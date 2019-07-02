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Вчера начался конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


1 июля стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье».

Он будет проводиться в три этапа: с 1 июля по 30 сентября принимаются заявки на участие в конкурсе, с 1 по 30 октября будет проводиться их экспертная оценка, 30 ноября состоится подведение итогов конкурса.

Участвовать в творческом состязании могут дети от 6 до 17 лет, а также молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).

На конкурс принимаются живописные работы (рисунки) высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ.

Подать заявку можно на почту theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).