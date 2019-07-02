Вчера начался конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»
1 июля стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье».
Он будет проводиться в три этапа: с 1 июля по 30 сентября принимаются заявки на участие в конкурсе, с 1 по 30 октября будет проводиться их экспертная оценка, 30 ноября состоится подведение итогов конкурса.
Участвовать в творческом состязании могут дети от 6 до 17 лет, а также молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).
На конкурс принимаются живописные работы (рисунки) высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ.
Подать заявку можно на почту theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).