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В первой половине июля будут сданы в эксплуатацию еще три дороги регионального значения

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На региональных автотрассах области на 1 июля капитально отремонтировано 20 км дорожного покрытия, что составляет около 30% от общего объема капремонта (87,2 км), запланированного на этот год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объекты готовы к эксплуатации.

В данный момент комиссия работает на дорогах Новые-Бурасы-Кутьино- Вязмино-Петровск в Петровском районе (5,2 км), Красноармейский-Мордовский Карай- Алексеевский-Памятка в Романовском (9,9 км) и Петровском (5,2 км) районах. Капитальный ремонт также был проведен на участке дороги с. Никольское – Казаково от автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» (4,7 км) в Балаковском районе.

Еще три объекта находятся на последней стадии ремонтных работ. Дорожники обещают сдать их уже в первой половине июля. Это участок дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Ивантеевском районе общей протяженностью 6,3 км, где проводился капитальный ремонт. Кроме того, заканчивается ремонт двух участков трассы Вольск-Черкасское-Калмантай в Вольском районе общей протяженностью 5 км, где подрядной организацией в настоящее время устанавливаются дорожные знаки, и 10 км трассы Калининск-Свердлово-Колокольцовка–Кленовка (Волгоградская область) в Калининском районе.

Напомним, что в рамках нацпроекта в Саратовской области будет отремонтировано и капитально отремонтировано порядка 300 км дорог, включая города Саратов и Энгельс.