Олег Сирота от всех сыроваров выразил благодарность Денису Мантурову за организацию производства российского оборудования
Накануне проведения крупнейшего в России Фестиваля сыра Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота от имени всех фермеров поблагодарил Дениса Мантурова за создание российского оборудования для производства сыра.
На своей странице Олег Сирота рассказал, что сыровары России в свое время столкнулись с нехваткой необходимого оборудования и написали письмо министру промышленности РФ Денису Мантурову. С 9 по 11 августа в Московской области в рамках Фестиваля сыра состоится выставка последних новинок для фермеров, сыроваров, мясников от ведущих сельхозпроизводителей России.
«Нашим машиностроителям компенсировали опытно-конструкторские работы и 50% стоимости первых партий, а также внедрили 15-процентную скидку на всю продукцию», - отмечает создатель проекта «Русский Пармезан».
Фестиваль сыра в деревне Дубровское Истринского района представит не только продукцию сыроваренных хозяйств, но и колбасы, напитки, хлеба и выпечку, традиционные русские напитки, мед, товары ремесленников.