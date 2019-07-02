Фермеры со всей страны приедут на самый большой сырный фестиваль РФ — Олег Сирота
В России с 9 по 11 августа впервые в истории запланировано проведение грандиозного сырного и фермерского фестиваля.
На личной странице в соцсети ВКонтакте истринский фермер и председатель Союза сыроваров РФ Олег Сирота уточнил, что мероприятие будет проходить на территории деревни Дубровское (Истра, Подмосковье). На фестиваль приедут более трех сотен российских сыроваров, фермеров и производителей сельхозоборудования, — отметил сыродел.
По словам Олега Сироты, поддержку проведению фестиваля оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В его программе планируется проведение разнообразных мастер-классов, как для детей, так и для взрослых. Пройдет конкурс «Лучший сыр России», готовится выставка сельхозоборудования и экспозиция истории русского сыроварения. Также для посетителей и участников фестиваля будут выступать звезды российской эстрады и фольклорные коллективы.