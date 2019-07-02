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Саратовский лицеист Михаил Балабан стал бронзовым призером Балтийской олимпиады школьников по географии (Baltic iGeo)

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С 24 по 28 июня в Калининградской области прошла VI Балтийская олимпиада школьников по географии (Baltic iGeo). Олимпиада традиционно проводится в конце июня на берегах Балтийского моря.

В олимпиаде приняли участие 46 школьников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Белоруссии и России. Российскую Федерацию представляла сборная команда из 8 призёров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В их числе выпускник лицея № 2 г. Саратова Михаил Балабан. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018 году Михаил был призером, а в 2019 году завоевал статус победителя олимпиады и вошёл в сборную России для участия в международной естественнонаучной олимпиаде юниоров по географии в Гонконге (Китай).

По итогам Балтийской олимпиады Михаил Балабан завоевал бронзовую медаль.

Состязания Балтийской олимпиады состояли из трёх туров: участники решали задачи на теоретическом и мультимедиатурах, а также выполняли задания практического тура. В свою очередь, практический тур состоял из двух этапов – полевого и камерального.

Особенность этой международной олимпиады – все задания и ответы давались на английском языке.