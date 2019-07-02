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Должникам за ТЭР с 1 июля не разрешат выезд из России
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Должникам за ТЭР с 1 июля не разрешат выезд из России

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Со вчерашнего дня Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запускает федеральную акцию «В отпуск без долгов», которая продлится до 31 августа.

Её цель - напомнить жителям Саратова, Энгельса и Балакова, что нужно заблаговременно оплачивать счета за теплоресурсы. Совместно с Управлением службы судебных приставов энергетики проведут рейды, в ходе которых будут наложены запреты на выезд за пределы страны.

В соответствии с законодательством в отношении неплательщиков, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, а в ряде случаев — свыше 10 тысяч рублей могут быть введены временные ограничения на выезд за пределы РФ. С учетом единой базы должников, имеющейся в распоряжении службы судебных приставов, выезд за рубеж может быть ограничен из любого города страны. Стоит отметить, что мера очень действенна.

Чтобы билеты не пропали даром, а отдых был безмятежным и радостным жителям г. Саратова, Энгельса и Балаково необходимо проверить наличие долгов на сайте http://r64.fssprus.ru/ и оплатите их своевременно.

Клиенты энергокомпании могут узнать интересующую их информацию о платежах за тепло по телефонам: Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: (8453) 54-48-98, в Балаково: 8 (800) 700-10-32.

Сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс"