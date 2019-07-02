Должникам за ТЭР с 1 июля не разрешат выезд из России

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Её цель - напомнить жителям Саратова, Энгельса и Балакова, что нужно заблаговременно оплачивать счета за теплоресурсы. Совместно с Управлением службы судебных приставов энергетики проведут рейды, в ходе которых будут наложены запреты на выезд за пределы страны.В соответствии с законодательством в отношении неплательщиков, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, а в ряде случаев — свыше 10 тысяч рублей могут быть введены временные ограничения на выезд за пределы РФ. С учетом единой базы должников, имеющейся в распоряжении службы судебных приставов, выезд за рубеж может быть ограничен из любого города страны. Стоит отметить, что мера очень действенна.Чтобы билеты не пропали даром, а отдых был безмятежным и радостным жителям г. Саратова, Энгельса и Балаково необходимо проверить наличие долгов на сайте http://r64.fssprus.ru/ и оплатите их своевременно.Клиенты энергокомпании могут узнать интересующую их информацию о платежах за тепло по телефонам: Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: (8453) 54-48-98, в Балаково: 8 (800) 700-10-32.Сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс"