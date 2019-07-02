Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки Евгения Мещерякова «Пространство радости»
4 июля в музее К.А. Федина открывается персональная выставка живописи саратовского художника Евгения Мещерякова «Пространство радости».
На выставке будут представлены натюрморты, пейзажи, женские портреты, всего около 30 живописных работ, созданных художником в разные годы. Постоянным источником вдохновения для него является природа. Тонкий лиризм городских пейзажей, написанных по впечатлениям, яркая декоративность натюрмортов на полотнах художника создают особое ощущение праздника, пространство радости, что нашло отражение в названии выставки.
Евгений Мещеряков – член Союза художников России с 2000 года, участник городских, областных, региональных, международных выставок.
Выставка, приуроченная к 70-летию автора, продлится до конца августа.