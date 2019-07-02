Команда министерства молодежной политики и спорта Саратовской области сыграет в пляжный футбол со сборной региональных журналистов
Команда министерства молодежной политики и спорта Саратовской области сыграет в пляжный футбол со сборной региональных журналистов.
Завтра, 2 июля 2019 года, в 10.00 на базе центра пляжных видов спорта (г. Саратов, Набережная Космонавтов район, автодорожного моста) состоится товарищеский матч, посвященный Международному дню спортивного журналиста.
Команду профильного ведомства возглавит министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов. В состав сборной вошли известные спортсмены и руководители подведомственных учреждений.
В команде журналистов - представители телекомпании «Саратов 24», информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», информационного портала «SPORT-SAR», Саратовской областной газеты «Регион64».
Ранее сборные команды уже встречались на ледовой арене. 5 марта 2019 года состоялся хоккейный товарищеский матч, посвященный 50-летию ЛДС «Кристалл». По итогам основного времени счет игры был равный 2:2. После серии буллитов победу одержала сборная команда министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Счет игры 3:2.