С 1 июля нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища снят
С 1 июля прекращает свое действие нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища.
Для любителей рыбной ловли это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.
Запрет действовал с 1 мая до 30 июня. Именно в это время пресноводная рыба начинает активно нерестится и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.