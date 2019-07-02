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С 1 июля нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища снят

Новости


С 1 июля прекращает свое действие нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища.

Для любителей рыбной ловли это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.

Запрет действовал с 1 мая до 30 июня. Именно в это время пресноводная рыба начинает активно нерестится и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.