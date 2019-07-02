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В Саратовском театре оперы и балета премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a» завершился 216-й театральный сезон
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В Саратовском театре оперы и балета премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a» завершился 216-й театральный сезон

Новости
В Саратовском театре оперы и балета премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a» завершился 216-й театральный сезон

Саратовском театре оперы и балета премьерой театрализованного гала-концерта «Во власти musical_a» завершился 216-й театральный сезон.

В программе концерта зрители могли насладиться музыкальными номерами из всемирно известных рок-опер и мюзиклов, таких как «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Целуй меня, Кэт» К. Портера, а также «Дон Жуан в Севилье» М. Самойлова, «Свадьба Кречинского» и «Овод» А. Колкера.

В концерте приняли участие солисты оперной труппы театра, артисты балета, хор и симфонический оркестр театра. Режиссером-постановщиком театрализованного гала-концерта выступил Михаил Музалевский, дирижер-постановщик - Аркадий Шур, художник-постановщик – заслуженный художник России Сергей Болдырев, балетмейстер – лауреат Международных конкурсов Софья Гайдукова.

217-й театральный сезон Саратовский театр оперы и балета откроет 1 октября 2019 года оперой П. И. Чайковского "Евгений Онегин" .